der Podcast: Der Trump Effekt - Folge 42: Melania-Doku und Epstein Files
- 03.02.2026
Neue Epstein-Dokumente, überraschende Wahlergebnisse in Texas und wachsende Spannungen mit dem Iran werfen Fragen nach politischen Strategien, globaler Stabilität und möglicher Ablenkungseffekte auf.
- Neues Video
- Politik
- Talk
- informativ
- 03.02.2026
- ZDF
Neue Epstein-Dokumente, überraschende Wahlergebnisse in Texas und wachsende Spannungen mit dem Iran werfen Fragen nach politischen Strategien, globaler Stabilität und möglicher Ablenkungseffekte auf.
auslandsjournal – der Podcast: "Der Trump-Effekt". ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf, Brüssel-Korrespondent Ulf Röller und Washington-Studioleiter Elmar Theveßen analysieren jede Woche die von der Trump-Präsidentschaft ausgelösten tiefgreifenden, globalen Veränderungen. Es geht um Macht, Erpressung, militärische und wirtschaftliche Druckmittel und Narzissmus als Regierungsstil.
Die Hosts ordnen die wichtigsten Entwicklungen ein und erklären komplexe Zusammenhänge. Ein (Video)-Podcast für alle, die verstehen wollen, warum die Welt seit Trump nicht mehr dieselbe ist – und was als Nächstes kommen könnte.