Folge 43: Epstein-Files und Russland-Deal
  • 10.02.2026

Die Epstein-Files ziehen weltweite Kreise. Wir ordnen die Entwicklungen ein und fragen außerdem: Welche Folgen hätte ein möglicher USA-Russland-Deal?

der Podcast: Der Trump Effekt
Die Epstein-Files ziehen weltweite Kreise. Wir ordnen die Entwicklungen ein und fragen außerdem: Welche Folgen hätte ein möglicher USA-Russland-Deal?

auslandsjournal – der Podcast: "Der Trump-Effekt". ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf, Brüssel-Korrespondent Ulf Röller und Washington-Studioleiter Elmar Theveßen analysieren jede Woche die von der Trump-Präsidentschaft ausgelösten tiefgreifenden, globalen Veränderungen. Es geht um Macht, Erpressung, militärische und wirtschaftliche Druckmittel und Narzissmus als Regierungsstil.

Die Hosts ordnen die wichtigsten Entwicklungen ein und erklären komplexe Zusammenhänge. Ein (Video)-Podcast für alle, die verstehen wollen, warum die Welt seit Trump nicht mehr dieselbe ist – und was als Nächstes kommen könnte. 

