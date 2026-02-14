Heute ist Tag Zwei des wohl wichtigsten sicherheitspolitischen Treffen der Welt. Bundeskanzler Friedrich Merz hat gestern die Eröffnungsrede gehalten, heute hat US-Außenminister Marco Rubio und auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Rede gehalten. Über die neue Weltordnung und welche Signale von München ausgehen, darüber wollen wir reden in unserer bewährten Runde in auslandsjournal – der Podcast: "Der Trump-Effekt".

Ulf Röller, unser Leiter des ZDF-Studios in Brüssel ist in München und kann uns hautnah berichten und mit hinter die Kulissen der Macht nehmen. Außerdem im Podcast dabei: ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf und Washington-Studioleiter Elmar Theveßen.

Die Hosts ordnen die wichtigsten Entwicklungen ein und erklären komplexe Zusammenhänge. Ein (Video)-Podcast für alle, die verstehen wollen, warum die Welt seit Trump nicht mehr dieselbe ist – und was als Nächstes kommen könnte.