der Podcast: Der Trump Effekt - Folge 58: Trump bei Xi - Die Analyse
- 15.05.2026
Nach dem Gipfel mit Xi Jinping zieht Donald Trump Bilanz. Was steckt hinter den angekündigten Handelsdeals? Wie liefen die Gespräche zu Taiwan und Iran? Die Analyse.
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- 15.05.2026
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Nach dem Gipfel mit Xi Jinping zieht Donald Trump Bilanz. Was steckt hinter den angekündigten Handelsdeals? Wie liefen die Gespräche zu Taiwan und Iran? Die Analyse.
auslandsjournal – der Podcast: "Der Trump-Effekt". ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf, Brüssel-Korrespondent Ulf Röller und Washington-Studioleiter Elmar Theveßen analysieren jede Woche die von der Trump-Präsidentschaft ausgelösten tiefgreifenden, globalen Veränderungen. Es geht um Macht, Erpressung, militärische und wirtschaftliche Druckmittel und Narzissmus als Regierungsstil.
Die Hosts ordnen die wichtigsten Entwicklungen ein und erklären komplexe Zusammenhänge. Ein (Video)-Podcast für alle, die verstehen wollen, warum die Welt seit Trump nicht mehr dieselbe ist – und was als Nächstes kommen könnte.