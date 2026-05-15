Donald Trump mit erhobener Faust als Schattenriss vor US-Flagge, darunter Schriftzug: "Der Trump Effekt - Trump bei Xi - Die Analyse", rechts Foto Trump und Xi bei Staatsbesuch in China
der Podcast: Der Trump Effekt
Neues Video
ZDF

der Podcast: Der Trump Effekt - Folge 58: Trump bei Xi - Die Analyse

der Podcast: Der Trump Effekt
Folge 58: Trump bei Xi - Die Analyse
Abspielen
Neues Video
ZDF
der Podcast: Der Trump Effekt
Folge 58: Trump bei Xi - Die Analyse
  • 15.05.2026

Nach dem Gipfel mit Xi Jinping zieht Donald Trump Bilanz. Was steckt hinter den angekündigten Handelsdeals? Wie liefen die Gespräche zu Taiwan und Iran? Die Analyse.

Abspielen
auslandsjournal
der Podcast: Der Trump Effekt
Folge 58: Trump bei Xi - Die Analyse

Nach dem Gipfel mit Xi Jinping zieht Donald Trump Bilanz. Was steckt hinter den angekündigten Handelsdeals? Wie liefen die Gespräche zu Taiwan und Iran? Die Analyse.

Abspielen

auslandsjournal – der Podcast: "Der Trump-Effekt". ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf, Brüssel-Korrespondent Ulf Röller und Washington-Studioleiter Elmar Theveßen analysieren jede Woche die von der Trump-Präsidentschaft ausgelösten tiefgreifenden, globalen Veränderungen. Es geht um Macht, Erpressung, militärische und wirtschaftliche Druckmittel und Narzissmus als Regierungsstil.

Die Hosts ordnen die wichtigsten Entwicklungen ein und erklären komplexe Zusammenhänge. Ein (Video)-Podcast für alle, die verstehen wollen, warum die Welt seit Trump nicht mehr dieselbe ist – und was als Nächstes kommen könnte. 

Ähnliche Inhalte entdecken
PolitikTalkinformativder Podcast: Der Trump Effektauslandsjournal