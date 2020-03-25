Karakaya Talk

"Es tut weh, das eigene Zuhause zu verlieren!" I KARAKAYA TALK

Gentrifizierung: Für die einen bedeutet es, in richtig coolen Cafés rumzuhängen und sweete Insta-Fotos zu schießen. Für die anderen bedeutet es höhere Mietpreise und aus dem eigenen Kiez verdrängt zu werden. Wen trifft es am härtesten, wer hat Schuld – und gibt es vielleicht auch Vorteile, wenn ein Stadtviertel aufgewertet wird?