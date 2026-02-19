Markus Lanz vom 19. Februar 2026

Wolfgang Schmidt, Ex-Kanzleramtschef

Er erinnert sich an die Anfänge des Ukrainekriegs vor vier Jahren und schildert, wie Kanzler Scholz und das Kabinett jene schicksalhaften Februartage erlebten.



Katrin Eigendorf, Journalistin

Die Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF reist seit Kriegsausbruch regelmäßig in die Ukraine. Von dort zugeschaltet, informiert sie über die aktuelle Lage.



Georg Mascolo, Publizist

Der Ex-"Spiegel"-Chefredakteur äußert sich zur Arbeit der westlichen Geheimdienste und erläutert, wie diese die Ukraine mit ihren Erkenntnissen unterstützen.



Ulrike Franke, Politologin

Die Sicherheitsexpertin vom European Council on Foreign Relations (ECFR) spricht über die Kriegsführung Russlands und über die wachsende Bedeutung innovativer Drohnentechnologien.



Paul Ronzheimer, Podcaster

Der Kriegsreporter analysiert die zahlreichen diplomatischen Bemühungen, den Krieg zu beenden, und berichtet zudem von seinen gefährlichen Rechercheeinsätzen im Frontgebiet.