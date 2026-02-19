Markus Lanz - Markus Lanz vom 19. Februar 2026
- Gesellschaft
- Talk
- informativ
- ZDF
Die Kriegsführung Russlands, die wachsende Bedeutung innovativer Drohnentechnologien und die diplomatischen Bemühungen, den Krieg zu beenden sowie über gefährliche Rechercheeinsätze im Frontgebiet.
Wolfgang Schmidt, Ex-Kanzleramtschef
Er erinnert sich an die Anfänge des Ukrainekriegs vor vier Jahren und schildert, wie Kanzler Scholz und das Kabinett jene schicksalhaften Februartage erlebten.
Katrin Eigendorf, Journalistin
Die Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF reist seit Kriegsausbruch regelmäßig in die Ukraine. Von dort zugeschaltet, informiert sie über die aktuelle Lage.
Georg Mascolo, Publizist
Der Ex-"Spiegel"-Chefredakteur äußert sich zur Arbeit der westlichen Geheimdienste und erläutert, wie diese die Ukraine mit ihren Erkenntnissen unterstützen.
Ulrike Franke, Politologin
Die Sicherheitsexpertin vom European Council on Foreign Relations (ECFR) spricht über die Kriegsführung Russlands und über die wachsende Bedeutung innovativer Drohnentechnologien.
Paul Ronzheimer, Podcaster
Der Kriegsreporter analysiert die zahlreichen diplomatischen Bemühungen, den Krieg zu beenden, und berichtet zudem von seinen gefährlichen Rechercheeinsätzen im Frontgebiet.