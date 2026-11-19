Miriam Steimer, Korrespondentin
Zugeschaltet aus Shenzhen informiert die Leiterin des ZDF-Studios Peking über Entwicklungen und Hintergründe zum APEC-Gipfel.
Franz-Stefan Gady, Militäranalyst
Neben dem Gespräch von Trump, Putin und Xi in Shenzhen sind in Berlin die Verbündeten der Ukraine mit Präsident Selenskyj zusammengekommen. Der Politikberater bilanziert die Treffen.
Janka Oertel, Sinologin
Die China-Expertin des European Council on Foreign Relations spricht über das geopolitische Kalkül Xi Jinpings und erläutert, welche Zukunftsvision er für seine Volksrepublik verfolgt.
Ulf Röller, Korrespondent
Der Leiter des ZDF-Studios Brüssel geht der Frage nach, wie Europa auf eine internationale Neuordnung reagieren muss, in der die eigene Stimme zunehmend an Gewicht zu verlieren droht.
Margarete Klein, Politologin
Die Eurasien-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik analysiert, inwieweit das APEC-Treffen Putin bestärken könnte, den militärischen Druck auf die Ukraine zu erhöhen.
Michael Thumann, Journalist
Der außenpolitische Korrespondent der "Zeit" berichtet direkt aus Moskau, wie der Kreml die Gespräche zwischen den USA, China und Russland bewertet.
David Sauer, Korrespondent
Zugeschaltet aus Washington erläutert der ZDF-Journalist, wie US-Präsident Trump die Bilder und Ergebnisse des APEC-Treffens innen- und außenpolitisch für sich nutzen könnte.
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