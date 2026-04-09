Markus Lanz vom 9. April 2026: Markus Lanz, Adis Ahmetovic, Markus Frohmaier, Jana Puglierin und Frederik Schindler
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Markus Lanz - Markus Lanz vom 9. April 2026

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Markus Lanz vom 9. April 2026

Über die angespannten transatlantischen Beziehungen, den Iran-Krieg und seine weitreichenden Folgen und den vom Iran vorgelegten 10-Punkte-Plan für ein mögliches Kriegsende.

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Markus Lanz vom 9. April 2026

Über die angespannten transatlantischen Beziehungen, den Iran-Krieg und seine weitreichenden Folgen und den vom Iran vorgelegten 10-Punkte-Plan für ein mögliches Kriegsende.

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Adis Ahmetovic, SPD-Politiker
Der Außenpolitik-Experte der SPD-Bundestagsfraktion äußert sich zur Rolle Deutschlands in Nahost und zu den angespannten transatlantischen Beziehungen.

Markus Frohnmaier, AfD-Politiker
Der AfD-Fraktionsvize erläutert die völkerrechtliche Bewertung seiner Partei zu den US-Angriffen auf den Iran und äußert sich zum Verhältnis seiner Partei zur Trump-Administration.

Frederik Schindler, Journalist
Vor dem Hintergrund des Iran-Konflikts und seiner weitreichenden Folgen analysiert der "Welt"-Redakteur die außenpolitischen Positionen von SPD und AfD.

Jana Puglierin, Politologin
Die Leiterin des Berliner Büros des "European Council on Foreign Relations" ordnet den vom Iran vorgelegten 10-Punkte-Plan für ein mögliches Kriegsende ein.

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