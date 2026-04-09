Markus Lanz vom 9. April 2026

Adis Ahmetovic, SPD-Politiker

Der Außenpolitik-Experte der SPD-Bundestagsfraktion äußert sich zur Rolle Deutschlands in Nahost und zu den angespannten transatlantischen Beziehungen.



Markus Frohnmaier, AfD-Politiker

Der AfD-Fraktionsvize erläutert die völkerrechtliche Bewertung seiner Partei zu den US-Angriffen auf den Iran und äußert sich zum Verhältnis seiner Partei zur Trump-Administration.



Frederik Schindler, Journalist

Vor dem Hintergrund des Iran-Konflikts und seiner weitreichenden Folgen analysiert der "Welt"-Redakteur die außenpolitischen Positionen von SPD und AfD.



Jana Puglierin, Politologin

Die Leiterin des Berliner Büros des "European Council on Foreign Relations" ordnet den vom Iran vorgelegten 10-Punkte-Plan für ein mögliches Kriegsende ein.