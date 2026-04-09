Markus Lanz - Markus Lanz vom 9. April 2026
Adis Ahmetovic, SPD-Politiker
Der Außenpolitik-Experte der SPD-Bundestagsfraktion äußert sich zur Rolle Deutschlands in Nahost und zu den angespannten transatlantischen Beziehungen.
Markus Frohnmaier, AfD-Politiker
Der AfD-Fraktionsvize erläutert die völkerrechtliche Bewertung seiner Partei zu den US-Angriffen auf den Iran und äußert sich zum Verhältnis seiner Partei zur Trump-Administration.
Frederik Schindler, Journalist
Vor dem Hintergrund des Iran-Konflikts und seiner weitreichenden Folgen analysiert der "Welt"-Redakteur die außenpolitischen Positionen von SPD und AfD.
Jana Puglierin, Politologin
Die Leiterin des Berliner Büros des "European Council on Foreign Relations" ordnet den vom Iran vorgelegten 10-Punkte-Plan für ein mögliches Kriegsende ein.
Podcast "Lanz & Precht"
Zwei profilierte ZDF-Talker, die sich kennen und die sich schätzen: Markus Lanz und Richard David Precht. Nun verabreden sie sich zum wöchentlichen Gespräch.