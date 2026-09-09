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Markus Lanz - Markus Lanz vom 9. September 2026

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Markus Lanz vom 9. September 2026
  • 6
  • 10.09.2026

Über das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt und die allgemeinen Perspektiven der Linken, die Spaltung der Gesellschaft und zukünftige Gefahren für die freiheitlich-demokratische Ordnung in Deutschland.

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Markus Lanz vom 9. September 2026

Über das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt und die allgemeinen Perspektiven der Linken, die Spaltung der Gesellschaft und zukünftige Gefahren für die freiheitlich-demokratische Ordnung in Deutschland.

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Markus Lanz diskutiert mit seinen Gästen heute (von links nach rechts): Gregor Gysi und Nikolaus Blome.
Gregor Gysi, Linken-Politiker
Nach dem Wahldebakel der Linken in Sachsen-Anhalt spricht er über die Ursachen des Absturzes und die Perspektiven seiner Partei. Zudem äußert er sich zur anhaltenden Ost-West-Spaltung.
 
Nikolaus Blome, Journalist
Der RTL-Politikchef ordnet den schwierigen Weg zur Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt ein und blickt auf den Wandel der Parteiendemokratie.
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