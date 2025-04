Einen sehr zeitnahen Besuch von Friedrich Merz in der Ukraine wünscht sich der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makeiev. Derzeit sei man „mit vielen Außenpolitikern“ der neuen Koalition in Gesprächen. Was im Koalitionsvertrag zur Unterstützung der Ukraine geschrieben stehe, gebe Hoffnung, so der Diplomat. Die von den USA unterbreiteten „Vorschläge“ für einen Frieden in der Ukraine seien „gestern von uns und unseren europäischen Partnern“ mit einem neuen Dokument erwidert worden, sagte der Botschafter mit Blick auf das Londoner Treffen zum Ukraine-Konflikt. „Wir sind gerade im Gespräch. Zu Details zu diesem Dokument kann ich heute nichts sagen, aber die diplomatischen Gespräche laufen.“ Alle seien daran interessiert, „dass die USA als Verbündete agieren und nicht als Vermittler“, so Makeiev.

Ausschnitt aus: „maybrit illner“ mit dem Thema „Trumps Deal – Putins Sieg?“ vom Donnerstag, 24. April 2025, um 22:15 Uhr im ZDF.