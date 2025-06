Zu Gast am 12. Juni 2025

Boris Pistorius (SPD), Bundesverteidigungsminister

Roderich Kiesewetter (CDU), MdB, Obmann im Auswärtigen Ausschuss

Carlo Masala, Militärexperte, Professor für Internationale Politik, Universität der Bundeswehr in München

Cathryn Clüver Ashbrook, Expertin für transatlantische Beziehungen und US-Politik der Bertelsmann Stiftung

Fred Pleitgen, Auslandskorrespondent beim US-Nachrichtensender CNN

"maybrit illner" mit dem Thema "Putins Rache, Trumps Spiel - kann Europa die Ukraine retten?" am 12. Juni 2025, um 22:25 Uhr im ZDF.

Wladimir Putin reagiert mit massiver Vergeltung auf die ukrainische Operation "Spinnennetz": Kiew, Charkiw und Odessa erleben die gewaltigsten Drohnen-Angriffe seit Kriegsbeginn.

US-Präsident Donald Trump zeigt Verständnis: Die Ukrainer hätten Putin einen Grund geliefert, "sie in Grund und Boden zu bomben", sagte er. Von schärferen Sanktionen gegen Russland aus Washington ist gerade keine Rede mehr, und auch Europa reagiert eher zaghaft: Das 18. Sanktionspaket ist erst in der Abstimmung. Es soll mit Gaspreisdeckeln mehr Druck ausüben. Doch Zweifel, ob die Maßnahmen Russland nennenswert auf- oder abhalten, bleiben.

Die "Koalition der Willigen" steht zudem kurz vor dem NATO-Gipfel und damit vor der eigenen Bewährungsprobe. Ausgerechnet jetzt fordern prominente SPD-Politiker in einem "Manifest" eine radikale Kehrtwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik und gehen damit auf Konfrontation zur Bundesregierung.

Ist Frieden in der Ukraine in weite Ferne gerückt? Wie lässt sich Russland abschrecken? Welche Rolle muss Deutschland zukünftig in Europa und in der NATO übernehmen und wird es das können?