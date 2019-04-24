Korner

Kollegah, Fler & PA Sports: Die 5 krassesten Verschwörungstheorien im Deutschrap - WHAT ABOUT

"Wer hat diese verfickten Pyramiden gebaut?" - Eine Frage die nicht nur PA Sports intensiv beschäftigt. Verschwörungstheorien sind mittlerweile auch im Deutschrap-Kosmos angekommen und entlocken Künstlern wie Kollegah, Fler oder Olexesh dubiose Interviewaussagen. Vom Glauben an die Chemtrails, die mystisch am Himmel hängen, um im Interesse eines eingeweihten Kreises die Weltbevölkerung zu manipulieren, bis zu Reptiloiden in Form von Präsidenten-Securitys ist einiges gegeben. Sido glaubt an die Prä-Astronautik, Olexesh wohnt neben der NSA und PA Sports glaubt, dass das letzte Überbleibsel einer ehemaligen Hochkultur die unzerstörbaren Pyramiden sind, die in dieser Form von keinem Architekten der Welt erbaut werden könnten.