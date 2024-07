Gesellschaftliche Grundstimmung: Nahezu ein Drittel sind verunsichert.

Quelle: ZDF/mindline media

Um diese Annahme zu überprüfen, wurden mehrere Fragen gestellt: Erstens Fragen nach der eigenen Stimmung, sowohl in Hinblick auf die Zufriedenheit „mit der Demokratie, so wie sie in Deutschland besteht“ als auch in Hinblick auf die Zuversicht in die Zukunft, und zweitens Fragen nach der Wahrnehmung gesellschaftlicher Ungleichheiten und Gefährdungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Kombiniert man diese Fragen, lassen sich vier Gruppen unterscheiden, die als „gesellschaftliche Grundstimmungstypen“ zu verstehen sind.