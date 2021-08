Der blinde Fleck in meinem Leben

Als ich Peter durch einen Zufall kennen lernte, erschien mir seine Geschichte unglaublich. Er hatte Ende der Achtziger, Anfang der Neunziger Jahre anonym Samen gespendet. Und zwar ganze fünf Jahre lang, meist sogar wöchentlich! Die Samenbank hatte ihm nie irgendwelche Informationen gegeben, wie viele Kinder er habe. Er wollte damals lediglich Geld verdienen und etwas Gutes tun. Als er nun, dreißig Jahre später, von Spenderkindern hörte, die verzweifelt auf der Suche nach ihren biologischen Vätern waren, begann ihn sein Gewissen zu plagen. Er überlegte, sich zu erkennen zu geben, hatte aber Sorge, von einer riesigen Kinderschar überrannt zu werden. Eine Expertin bestätigte diese Vermutung, dass an die hundert oder gar mehr Kinder aus seinen Samen entstanden sein müssten. Ich konnte es kaum glauben, so eine Geschichte kannte ich nur aus dem Kino! Doch Peters Situation schien so brisant, dass ich mich nicht einmal traute, ihn zu fragen, ob ich ihn mit der Kamera begleiten dürfte. Was, wenn Peter mit unzähligen Kindern konfrontiert würde? Könnte ich das verantworten, ihn dann auch noch ins Fernsehen zu bringen? Da ich mich mit dem Thema ein wenig auskannte und gleichzeitig neugierig geworden war, telefonierte ich immer mal wieder mit Peter. Würde er das Kapitel nicht lieber wieder unter den Teppich kehren, um sich selbst und seinen Ehemann zu schützen?



Monate später kam eine überraschende Nachricht von Peter: Er sei inzwischen so neugierig geworden, was aus seinen Kindern geworden sei, dass er sich auf die Suche machen wolle. Und - ich solle darüber einen Film machen! Ich war begeistert, hatte aber gleichzeitig auch Sorge: Worauf würden wir uns da einlassen? Wenn sich tatsächlich zahlreiche Kinder meldeten, hätte ich da nicht eine Verantwortung, wenn ich sein Gesicht der Öffentlichkeit preisgeben würde? Peter ließ sich aber von seinem Entschluss nicht mehr abbringen und meinte unbeirrt: „Das ist wie eine Abenteuerreise, bei der man auch nicht weiß, was am Ende dabei herauskommen wird.“ So würde er immer durchs Leben gehen, einfach mal machen und nicht zu viele Probleme wälzen. Was würde uns also erwarten?