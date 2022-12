Die Tatsache, dass ich mit meinem Kamerateam dabei bin, beruhigt Birgit ein wenig und es dauert nicht lange, bis wir alle in Nepals Hauptstadt Kathmandu angekommen sind. Was nun folgt ist eine Zeit voller Emotionen. Mit jedem Tag entwickelt sich mehr Nähe zwischen den beiden Müttern, die sehr herzlich miteinander umgehen. Ruby genießt das Zusammensein mit ihren zwei Müttern in vollen Zügen. Eine Drehreise mit vielen berührenden und bewegenden Momenten, wenn die beiden Mütter sich mit jedem Tag besser kennenlernen. Immer wieder laufen Tränen, und am Ende zeigen sich beide voller gegenseitiger Dankbarkeit.



Kurz vor der Abreise dann die große Überraschung für uns alle: Ruby entscheidet sich, bis auf Weiteres in Nepal zu bleiben. Sie will tiefer in die Kultur Nepals eintauchen und fühlt sich schon ein wenig wie zuhause. Viele ihrer nepalesischen Familienmitglieder kennt sie noch nicht, Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen. Und auch mit ihren Geschwistern möchte sie mehr Zeit verbringen. Die Dreharbeiten entwickeln sich in eine ungeahnte Richtung, und Birgit steht vor der nächsten großen emotionalen Herausforderung. Sie muss sich von Ruby verabschieden und weiß nicht, wann sie ihre Tochter wiedersehen wird.