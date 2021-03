37°: Bei aller Liebe

Das erfahren auch Manuela (49) und Christian (21). Als Christian seiner Familie von der Beziehung erzählt, bricht die Familie den Kontakt zu ihm ab, er fliegt von zu Hause raus und wird enterbt. Auch in ihrem Dorf in der Nähe von Goslar sind die beiden täglich Anfeindungen ausgesetzt. Nun wollen sie endlich weg, sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause und friedlichen Leben dort, wo sie niemand kennt.



Bereits alles zurückgelassen hat Almut (50) für ihre Beziehung mit Angela (28). Vor sechs Jahren lernen sie sich auf der Hochzeit von Almuts Sohn Martin kennen. Nach monatelangem Ringen beendet Almut ihre 25-jährige Ehe, verlässt Haus, Hund und Heimatstadt und wagt trotz vieler Warnungen den Neuanfang. Ihre Beziehung beschreiben beide als glücklich. Dennoch schwingen Zukunftsängste mit. Angela fürchtet das Alleinsein, Almut hat Sorge, irgendwann ausgetauscht zu werden.



Otto (84) und Anita (65) waren schon einmal getrennt. Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse sind immer wieder eine Herausforderung für die Beziehung. Anita ist sehr aktiv und braucht viel Zeit für sich. Otto ist pflegebedürftig, hätte gern mehr gemeinsame Zeit und zieht sich mit seiner Musik zurück. Seit er herzkrank ist, versucht Anita immer wieder, offen über die Zukunft zu sprechen. Doch Otto möchte nicht über den Tod und das Sterben reden, sondern lieber im Moment leben.



Die Dokumentation zeigt, was es braucht, um mit den Herausforderungen eines großen Altersunterschiedes zufrieden zu leben - und wie gesellschaftliche Normen und soziale Regeln unsere Partnerschaften beeinflussen.