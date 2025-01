Stuntfrauen – Spiel mit dem Risiko

Die 33-jährige Cecilia Diesch hat inzwischen in über 100 Filmen mitgespielt. "Bad Banks", "John Wick 4", auch viele "Tatorte" gehören zu ihrer Vita. Angefangen hat alles auf einer Segeljacht in der Türkei. Ihr Vater, eigentlich Arzt, war in seinem zweiten Leben Profisegler. Um seine Kinder auf dem Boot zu beschäftigen, funktionierte er das riesige Spinnaker-Segel zu einer Schaukel um. So schwebte Cecilia gemeinsam mit ihren Geschwistern zehn Meter über der Wasseroberfläche im Wind. Ein prägendes Erlebnis. Heute gehören High-Falls zu Cecilias Spezialgebiet. 37 Grad begleitet Cecilia zum Filmpark in Babelsberg. Dort trainiert sie unterschiedliche Sprünge aus 14 Metern Höhe. Es geht darum, den besten Move für den anstehenden Filmdreh zu finden. Cecilia liebt die Freiheit, das Abenteuer und den Wechsel zwischen den Drehorten überall auf der Welt. Und doch hat sie sich jetzt entschlossen, mit ihrem Freund Paul zusammenzuziehen - in Dresden.