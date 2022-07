Was wird aus unseren Träumen?

Vier Tage nach Kriegsausbruch in der Ukraine komme ich mit dem Zug am Berliner Hauptbahnhof an. Schon beim Aussteigen erkenne ich, so viele Menschen auf ein Mal habe ich hier noch nie gesehen. Allesamt Geflüchtete aus der Ukraine. Der schicke Bahnhof ist ansonsten selten von Menschen besucht, die kein Zuhause haben. Die Klimaanlage ist so weit runter auf Kälte gedreht, dass es hier kein Obdachloser lange aushält. Natürlich alles für die Touristen, die bei der Ankunft hier nicht gleich den Eindruck erhalten sollen, sie kämen in eine hungernde Stadt mit frierenden Menschen.



Hunderte sitzen auf dem Boden, weil es an Bänken fehlt, oder auf ihren Koffern. Meistens sind es junge Frauen mit Kindern, die in den Armen ihrer Mütter schlafen. Deren Männer mußten daheim bleiben und kämpfen. Wehrpflichtige Männer ab 18 dürfen das Land nicht mehr verlassen. Rotkreuzhelfer schenken heissen Tee in Bechern aus. Andere verteilen Stoffpuppen an die Kinder. Wieder andere laufen mit Pappschildern in ukrainischer Sprache herum, worauf Telefonnummern und Anschriften von Notunterkünften stehen.