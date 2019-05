Keine Zeit für Tränen

„Dieser Schock: Krebs. Was heißt das für uns? Was heißt das an Einschränkung? Das kann man gar nicht fassen,“ erinnert sich Leonies Vater. Die Eltern müssen für Leonie, aber auch für ihre Geschwister stark sein. Die Ablenkung und der Alltag tun der Familie gut: "Wir probieren, zusammenzuhalten! Wir leben jetzt, wir müssen weiter nach vorne gucken. Wir schauen von Tag zu Tag", sagt Leonies Vater.