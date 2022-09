1000 Jahre China - Macht, Kultur, Geschichte

Doch die Mächte, die China Jahrhunderte später niederwerfen, kommen nicht zu Land, sondern zu Wasser. Im 19. Jahrhundert ist China behäbig geworden. Das Land hat alles, was es braucht. Nach eigenem Verständnis ist es der Mittelpunkt der Welt. Die Chinesen verkennen die Gefahr, als das Land technologisch immer weiter in Rückstand gerät. Und andere Länder haben Ambitionen: Die europäischen Kolonialmächte und das imperialistische Japan werfen ein Auge auf China – und teilen das Land unter sich auf.



Für China beginnt ein Jahrhundert der Demütigung, voller Krieg und Fremdherrschaft.

Erst als der Zweite Weltkrieg die japanischen Besatzer in den Abgrund reißt, erhebt sich China erneut – das kommunistische China. Mao Zedong setzt sich im Chinesischen Bürgerkrieg durch und will das Land in ein kommunistisches Paradies verwandeln – koste es, was es wolle. Unter seiner Herrschaft finden Abermillionen den Tod, in Hungerkatastrophen und der blutigen Kulturrevolution.