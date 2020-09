Mit an Bord ist auch Niels, der in Kuba sein Traumauto, einen 1958er Edsel, zu finden hofft. Die Reise ist gleichzeitig auch sein Junggesellenabschied. Seine Trauzeugen Sven und Maik möchten dem spießigen Niels ein ganz besonderes Erlebnis bereiten. Während eines "Rum-Tastings" bringen sie ihn in eine lebensgefährliche Situation. Allerdings hat diese genau das zur Folge, was die beiden beabsichtigt haben: Niels erlebt nicht nur einen unvergesslichen Junggesellenabschied, er findet sogar den echten kubanischen Oldtimer.



Paul, der verlassene Workaholic, lernt von Maria, der mütterlichen Dauerpassagierin, dass sein Leben aus mehr besteht, als aus Zahlen und Bilanzen. Während die reisebegeisterte Maria mit dem charmanten Ernesto zum "Son Cubano" tanzt, beginnt Paul sein Leben neu zu überdenken. Doch Marias Freude wird getrübt: Bei ihrer Rückkehr auf das Schiff erfährt sie, dass sie ihr gesamtes Vermögen verloren hat und ihre Reise mit dem "Traumschiff" ihre letzte gewesen sein wird. Doch Paul hat da eine Idee.



Nora, eine temperamentvolle junge Frau, trifft an Bord zufällig auf ihren schüchternen Kollegen Bernd. Anfänglich zieht sie ihn mit seinen strukturierten und getakteten Abläufen auf. Doch dann entdeckt Nora eine geheime Karte, und gemeinsam mit Bernd beginnt in Kuba die Suche nach dem gesunkenen Schatz.