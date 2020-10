Diese Fehler hat Trump jetzt in der Syrien-Krise gemacht - WALULIS DAILY

Donald Trump hat sich in Syrien gerade grandios verzockt. So ziemlich jede seiner Behauptungen ging mit fast beängstigender Treffsicherheit nach hinten los. Wir haben das mal auseinander klamüsert in unserer Reihe: ‘Die blödesten Ideen vom orangenen Opa...

9 min 9 min 15.10.2019 15.10.2019 Video herunterladen