Okay, welchen Rekord könnte Indien beim Thema Wahlen aufgestellt haben ... hat jemand eine besonders große Mehrheit der Stimmen gekriegt? Falsch, eher weniger als geplant - dazu mehr weiter unten. War es vielleicht die bunteste Wahl (mit Blick aufs Bild)? Könnte sein - viel Farbe gehört in Indien zum Feiern einfach dazu. Aber nein - Indien hat tatsächlich Weltrekord aufgestellt bei der Größe der Wahl: In keinem anderen Land der Welt wählen so viele Menchen. 970 Millionen Menschen dürfen in Indien wählen - das sind ungefähr zwölf Mal so viel Menschen wie in Deutschland und immer noch gut drei Mal mehr Menschen als in den USA wählen. Deshalb hat die Wahl auch etwas länger gedauert: Gewählt wurde in sieben Etappen seit April bis jetzt am Samstag, 2. Juni.