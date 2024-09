Das Handyverbot gilt in den Niederlanden ab jetzt für alle Schulen. Bisher gab es das nur für die älteren Schülerinnen und Schüler. Ausnahmen gibt es nur, wenn man aus medizinischen Gründen bestimmte Apps braucht oder wenn Handys gerade Thema im Unterricht sind. Ansonsten - handyfrei, und zwar immer, auch in den Pausen. Auch in Griechenland wurde ein Handyverbot eingeführt. Wer da in der Schule das Handy benutzt, wird für einen Tag nach Hause geschickt. Wer andere in der Schule filmt ohne deren Erlaubnis, dem droht sogar der Schulverweis.