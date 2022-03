Nikeata reist anhand von privaten Fotos in ihre eigene Vergangenheit, konfrontiert sich mit den Erfahrungen, die sie als Person of Color gemacht hat und lässt uns teilhaben an ihrer unerschütterlich positiven Energie und ihrer Lust auf Leben. Ihre Erfahrungen als Jurorin und Stage Coach bei Shows wie "Germanys Next Top Model", "Got To Dance" und "Voice of Germany" finden dabei ebenso Erwähnung, wie die Arbeit an ihrer Autobiographie.