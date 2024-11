Das Gute zum Wochenende: Nachhaltig durch den Advent

Aber was wird aus all den Kerzenstummeln, die tagtäglich in Restaurants, Bars oder Kirchen anfallen? Die meisten werden einfach weggeschmissen. Dagegen setzt sich der Verein SecondLight ein, den Studierende aus Aachen gegründet haben. An Sammelstellen in Bonn und Aachen kann das Wachs abgegeben werden, danach wird es von Menschen mit Behinderung in Handarbeit zu neuen Kerzen gegossen. So sind aus bislang 5.200 Kilogramm gesammeltem Wachs ökologische und soziale Kerzen entstanden, die umso schöner leuchten.