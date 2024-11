Kampf gegen HIV: Neue Spritze Lenacapavir schützt effektiv

Spritze gegen HIV - alle sechs Monate?

Die halbjährliche Spritze mit dem Medikament Lenacapavir schützt effektiv vor einer Infektion mit HIV. Das bestätigen Daten der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie "Purpose 2", die im "New England Journal of Medicine" ("NEJM") vorgestellt werden.

Spritze lässt sich besser geheim halten

Trotz jahrzehntelanger Bemühungen gibt es noch immer keine Impfung gegen HIV. Das wird laut Experten auf absehbare Zeit auch so bleiben. Fachleute dringen daher umso entschiedener auf einen breiten Einsatz von Lenacapavir. Die Spritze sei "im Grunde" so wirksam wie eine Impfung, sagt etwa der Forscher Andrew Hill von der Universität Liverpool. Quelle: AFP

Für Menschen mit hohem HIV-Infektionsrisiko

Für Lenacapavir solle nun die Zulassung als HIV-Schutz in zahlreichen Ländern beantragt werden. Gezielt werde an einer Versorgung auch in ärmeren Ländern gearbeitet. Das Mittel soll prophylaktisch Menschen mit hohem HIV-Infektionsrisiko angeboten werden. Es hemmt den Lebenszyklus des Virus in mehreren Stadien der Infektion.