Neuer HIV-Heilungserfolg an Berliner Charité

Der erste Berliner Patient

Nach diesem Prinzip funktionierte die weltweit erste HIV-Heilung, die 2008 an der Charité gelang. Der Fall ging als Berliner Patient in die Medizingeschichte ein. Für den damals HIV-infizierten Mann wurde zur Behandlung seiner Leukämie ein Stammzellspender gefunden, der gleichzeitig die Genmutation an der Virenandockstelle in sich trägt. Im Fall des ersten Berliner Patienten wurde so neben dem Krebs auch die HIV-Infektion bekämpft. So einen passgenauen Spender zu finden ist extrem selten.