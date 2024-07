HIV-Infektionen: Wieso die Zahlen steigen

In Deutschland gab es im vergangenen Jahr 2.200 HIV-Neuinfektionen. (Symbolbild)

Längst ist eine HIV -Infektion kein Todesurteil mehr - und doch beunruhigen die steigenden Zahlen die Expert*innen. Im vergangenen Jahr infizierten sich laut Robert-Koch-Institut (RKI) rund 2.200 Menschen mit dem Virus, ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Woran liegt das?

HIV: Wo steigen die Zahlen?

Die MSM stellen mit rund 1.200 Fällen mehr als die Hälfte der jährlichen Neuinfektionen. Im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie (2019: 1.400 Fälle) sinkt die Zahl allerdings - ein genereller Trend in dieser Personengruppe. Bei heterosexuellen Menschen ist die Zahl von 520 geschätzten Neuinfektionen auf rund 620 gestiegen. Allerdings mahnt das RKI zur Vorsicht: Schon in der Vergangenheit habe man sich bei dieser Gruppe wegen unvollständiger Meldeangaben verschätzt.

Mehr Sorgen bereiten Expert*innen hingegen die seit Jahren steigenden Zahlen unter Menschen, die Drogen nehmen . Sei es Heroin, Fentanyl oder andere Drogen - etwa 380 Menschen steckten sich darüber im vergangenen Jahr mit HIV an. Ein Problem: Bei sogenannten "Cluster-Ausbrüchen" infizieren sich Menschen ohne ihr Wissen über unsaubere Spritzen. Holger Wicht von der Deutschen Aidshilfe sieht daher noch Verbesserungsbedarf bei der Aids-Prävention:

Die Gründe für die steigenen HIV-Neuinfektionen bei Drogenkonsumenten sind noch nicht genau geklärt - klar hingegen sei, dass die Präventionsmaßnahmen nicht reichten, sagt auch der Virologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum rechts der Isar. Auch wenn die Fallzahlen in Deutschland relativ niedrig sind: Grundsätzlich sei der Anstieg der Neuinfektionen beunruhigend, egal in welcher Risikogruppe.

HIV-Infektionen verhindern: Was muss passieren?

Expert*innen sehen vor allem Nachholbedarf bei der Risikogruppe der Drogenkonsumierenden: Sie brauchen saubere Spritzen und Konsumräume , fordert Holger Wicht von der Aidshilfe. Allerdings hapere es an Gesetzesänderungen aus der Politik - und Geld für lokale Drogenhilfen.

Jetzt schon bröckeln die Erfolge in dieser Gruppe, die wir über Jahrzehnte aufgebaut haben.

PrEP ist die Abkürzung für Prä-Expositions-Prophylaxe, auf Deutsch: Vorsorge vor einem möglichen HIV-Kontakt. Bei dieser Schutzmethode nehmen HIV-negative Menschen ein HIV-Medikament ein, um sich vor einer Ansteckung mit HIV zu schützen. Die PrEP schützt so gut wie Kondome oder Schutz durch Therapie vor HIV, wenn sie richtig angewendet wird. Es wird empfohlen, PrEP täglich zu nehmen, sie kann auch vor und nach dem Sex genommen werden. Aktuell gibt es Lieferengpässe. Dies hängt auch damit zusammen, dass zwei Hersteller die Produktion eingestellt haben. Quelle: Deutsche Aidshilfe

Nur: Das Medikament müsse besser verteilt werden, meint Wicht. In Städten übersteige die Nachfrage oftmals das Angebot, während es auf dem Land teilweise komplett an "PrEP" fehle. Außerdem sei mehr Aufklärung bei anderen Risikogruppen wie Sexarbeiterinnen notwendig.

Wie sieht Deutschland im internationalen Vergleich aus?

Deutschland steht mit rund 2.200 Neuinfektionen pro Jahr vergleichsweise gut da. Weltweit haben sich 2022 laut der Deutschen Aidshilfe rund 1,3 Millionen Menschen mit HIV angesteckt. Allerdings fällt auch diese Zahl seit Jahren beständig - nur in bestimmten Regionen häufen sich wieder die Neuinfektionen.

Vor allem die steigenden Zahlen in Osteuropa und Zentralasien alarmieren die Expert*innen: Risikogruppen wie schwule Männer und Drogenkonsumenten seien hier systematisch diskriminiert, sagt Holger Wicht. Gerade homophobe Gesetze wie in Russland erschwerten die Präventionsarbeit von NGOs.

Ist HIV heilbar?

Hoffnung macht ihm eine Studie aus Südafrika: Der Wirkstoff Lenacapavir wurde Frauen zweimal im Jahr per Spritze verabreicht - und schützte sie zu 100 Prozent. Fast wie ein Impfstoff.

"Wir haben alles, was wir brauchen, um HIV in den Griff zu bekommen", sagt auch Holger Wicht von der Aidshilfe. Das Hauptproblem für Infizierte sei vor allem die Stigmatisierung, auch in Deutschland.