HIV-Neuinfektionen auf Tiefstand - UN-Ziel verfehlt

Die Zahl der HIV-Neuinfektionen ist nach UN-Angaben im vergangenen Jahr auf einen historischen Tiefstand gesunken. Das UN-Aidsprogramm UNAIDS warnte am Dienstag jedoch, dass der Rückgang noch viel zu langsam sei.

In Deutschland leben fast 100.000 Menschen mit einer HIV-Infektion. An der Berliner Charité gilt erst zum zweiten Mal ein Aids-Patient als geheilt. Ein Fall, der Hoffnung macht.

Wert weit über dem UN-Ziel

Einem neuen UNAIDS-Bericht zufolge, der kurz vor dem Welt-Aids-Tag am 1. Dezember veröffentlicht wurde, haben sich im Jahr 2023 rund 1,3 Millionen Menschen mit HIV infiziert. Dies liege um ein Dreifaches über dem Wert, mit dem das Ziel der Vereinten Nationen zu erreichen sei, die durch HIV ausgelöste Immunschwächekrankheit Aids bis 2030 als Gesundheitsgefahr zu eliminieren

Im vergangenen Jahr starben den Angaben zufolge rund 630.000 Menschen an Krankheiten in Verbindung mit Aids. Dies war demnach der niedrigste Wert seit dem Höchststand von 2,1 Millionen Toten im Jahr 2004. Nach Angaben des Programms leben weltweit 39,9 Millionen Menschen mit HIV.

Ein Bruchteil der Infizierten erhalten Präexpositionsprophylaxe

Die Bemühungen, in diesen Ländern eine vorbeugende Behandlung - die sogenannte Präexpositionsprophylaxe (Prep) - verfügbar zu machen, seien "sehr langsam" vorangekommen, erklärte UNAIDS.

Vorurteile und Gesetze behindern Kampf gegen AIDS

Gleichgeschlechtlicher Sex war demnach im Jahr 2023 in 63 Ländern verboten. In diesen Ländern sei die Infektionsrate unter Männern, die Sex mit Männern haben, fünfmal höher als in Ländern, die solche Beziehungen nicht kriminalisieren.