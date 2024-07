Das Gute zum Wochenende: Urlaub heißt: Du darfst!

Die Bedeutung Ferien erhielt das Wort Urlaub erst in der Neuzeit. Im Mittelalter stand urloup für Erlaubnis. Passt das nicht auch heute noch? Grünes Licht für das, was mir gut tut!

Guten Morgen,

endlich ausschlafen! Das dürfen jetzt auch die Schülerinnen und Schüler in NRW, im sechsten Bundesland beginnen die Sommerferien. Urlaubsfeeling macht sich breit. Doch laut einer aktuellen Yougov-Umfrage will in diesem Jahr jeder Vierte nicht in Urlaub fahren. Wie erhole ich mich, wenn ich - statt auf das Abendrot der Alpen zu blicken - die Augen kaum vor dem Berg ungebügelter Wäsche verschließen kann?

Kein Ding der Unmöglichkeit. "Es geht nicht so sehr darum, dass wir den Alltag komplett außen vorlassen müssen", sagt die Erholungsforscherin Laura Venz. "Sondern eher darum zu sagen, was die Dinge sind, die mir helfen, vom Arbeitsteil des Alltags wegzukommen." Einer ihrer Tipps: Sich erlauben, Neues ausprobieren, das ich schon immer einmal tun wollte. Zum Beispiel: selber Brot backen. Vor allem Sauerteig hat eine wachsende Fangemeinde und schon fast so etwas wie Kultstatus.

Immer beliebter wird auch das Entdecken interessanter Orte in der eigenen Stadt oder Region, wofür ich mir nie die Zeit genommen habe. Das E-Bike boomt, und es erweitert den Radius enorm. Knapp 25 Prozent der Menschen in Deutschland besitzen ein Elektrofahrrad - neuer Höchststand. Der Wäschekorb darf warten. Wie Kommunen und kreative Köpfe nachhaltiges Radfahren voranbringen, zeigt Ihnen die plan b-Dokumentation "Richtig radeln".

Sogar produktiv sein kann zur Erholung beitragen - auch wenn ich etwas erledigt bekomme, das keinen Spaß macht und ich lange vor mir hergeschoben habe. Für Influencerin Marie Nasemann war es das Ausmisten des Kleiderschranks, das lange überfällig war und sie belastete. Auch solch eine Aufgabe macht den Kopf frei vom Fokus auf den Job. Und so kann sogar so etwas erholsam sein. Wie Marie Nasemann sich überwunden und die guten Sachen auch noch verkauft hat, macht sie in der Reportage "Second Hand als erste Wahl" vor. Dinge wiederzuverwenden statt wegzuwerfen, spart Ressourcen und schont die Umwelt.

Freie Zeit, in der es kein "Muss" gibt, sondern allein ein "Du darfst" - das ist Urlaub. Und dafür muss man nicht verreisen.

Schöne Ferien wünscht

Ihre Annette Hoth, Redakteurin plan b

Was noch gut war diese Woche

Elterngeld für Oma und Opa: In Schweden können sich Großeltern seit Juli vom Job freistellen lassen, um sich um ihre Enkelkinder zu kümmern - und dafür bis zu drei Monate bezahlte Betreuungszeit beantragen. Dafür übertragen die Eltern einen Teil ihrer eigenen Elternzeit. Das Gesetz gilt auch für andere Personen aus dem familiären Umfeld und will Familien helfen, die es sich nicht leisten können, die volle Elternzeit von 16 Monaten in Anspruch zu nehmen.

Emissionshandel fördert Gesundheit: Millionen Tonnen weniger Schwefeldioxid, Stickoxid und Feinstaub: Der EU-Emissionshandel hat die Millionen Tonnen weniger Schwefeldioxid, Stickoxid und Feinstaub: Der EU-Emissionshandel hat die klimaschädlichen Treibhausgase seit 2005 um 38 Prozent reduziert. Nun zeigt eine Studie der Universität Hamburg: Die Verbesserung der Luftqualität führt zu erheblichen Gesundheitsvorteilen. Nach Einschätzung der Forschenden seien Gesundheitsschäden in Höhe von mehr als hundert Milliarden Euro vermieden worden.

Sierra Leone verbietet Kinderehen: Im dem westafrikanischen Staat sind Kinderehen künftig verboten. Als Schlüsselfigur in dem Engagement für die Rechte von Frauen und Kindern gilt die Ehefrau des Präsidenten, Fatima Bio, die sich seit längerem für Geschlechtergerechtigkeit starkmacht. Laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch werden in Sierra Leone rund 30 Prozent der Mädchen und vier Prozent der Jungen vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet.

Ihre Portion Konstruktives am Wochenende

Reisen mit einem minimalen CO2-Fußabdruck - das wünschen sich viele. Ein Abenteuer vor der Haustür oder der Familienurlaub in der Nähe. Alles kein Problem, wenn da nicht die komplizierte Anreise wäre. Eine Familie und ein Paar im Selbstversuch.

