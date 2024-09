Handwerk: Kreativer Kampf um Talente

Guten Morgen,

wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter als "Chemielehrer" in die Schule schicken, ein Auto als Dienstwagen oder eine Doppelhaushälfte für die Wohngemeinschaft anbieten und Bäcker die Nachtarbeit abschaffen, dann geht es in Deutschland darum, Auszubildende zu finden. Händeringend wird im Handwerk Nachwuchs gesucht, und Unternehmen müssen sich im Kampf um die Talente immer mehr anstrengen.

Eigentlich gute Aussichten, zumal knapp 30 Handwerksberufe laut Zentralverband des deutschen Handwerks als relevant für das Erreichen von Klimazielen gelten und damit gute Zukunftsperspektiven bieten. Und nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung werden in den nächsten Jahren in 125.000 Handwerksbetrieben altersbedingt neue Chefs oder Chefinnen gesucht. Dennoch blieben auch dieses Jahr wieder viele freie Stellen im Handwerk unbesetzt.

Versuche, um das zu ändern, gibt es viele: Die Industrie- und Handelskammer setzt auf sogenannte Azubi-Botschafterinnen und Botschafter, meist die Besten ihres Jahrgangs, die für weiteren Nachwuchs werben sollen. Oder es sind private oder öffentliche Ausbildungsinitiativen, wie "Fit for Work" in Bayern oder "Digga, muss los" in Niedersachsen. In Thüringen versucht man es mit dem Bildungsmodell "Handwerkergymnasium". Hier können Schülerinnen und Schüler während der Oberstufe zusätzlich Praxisphasen in Betrieben absolvieren und erste Bausteine einer Meisterprüfung belegen. Das spart für die spätere Ausbildung Kosten und Zeit.