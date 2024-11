Das Gute zum Wochenende: Wie viel Klimaschutz wert ist

Guten Morgen,

wir Menschen berechnen gerne vieles und hängen dann Preisschilder dran. Nur beim Umgang mit unserer Natur sind wir deutlich zurückhaltender. Das, was sie uns bietet, betrachten wir gerne als kostenlos zur Verfügung gestellt und nutzen und beuten sie aus. Stellen Sie sich mal ein Preisschild an einer 100-jährigen Buche vor. Grob gerechnet hätte so ein Baum einen Wert von bis zu 150.000 Euro. Denn seine Leistungen sind immens: dazu gehören die Sauerstoffproduktion, der Boden-, Trinkwasser-, Erosions- und Hochwasserschutz und nicht zu vergessen auch seine Sozialfaktoren, wie Erholung, Gesundheit und Kultur.

Wenn am Montag der Weltklimagipfel in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku beginnt, steht auch dort wieder das Thema "Klimafinanzierung" im Mittelpunkt. Schon jetzt ist die Skepsis groß. Dabei könnten die Hilfeschreie unserer Natur nicht größer sein, wie jüngst das heftige Unwetter in Spanien oder die katastrophale Dürreperiode in Ecuador zeigen.

Dass es sich lohnen kann, in den Erhalt der Natur zu investieren, zeigt unsere plan-b-Dokumentation "Mission Artenschutz". In Norwegen waren lediglich viereinhalb Millionen Euro nötig, um den Polarfuchs zu retten. Die Art stand kurz vor dem Aussterben. Seit 20 Jahren werden in einem speziellen Programm junge Polarfüchse aufgezogen und später in unterschiedlichen Bergregionen Nordnorwegens ausgewildert - mit Erfolg. Inzwischen leben dort wieder mehr als 500 Tiere.

Und in Südafrika haben sich Privatleute aus verschiedenen Nationen für ein neuartiges Projekt zusammengetan. Sie verwandeln eine alte Rinderfarm nach und nach in ein Wildreservat für Nashörner, Gnus, Giraffen und Löwen und finanzieren das durch sogenannte "Biodiversity Credits". Diese Biodiversitätsgutschriften kann derjenige vertreiben, der auf einem Stück Land die biologische Vielfalt erhält oder verbessert. Jeder Gutschrift wird dabei ein Wert zugewiesen, der einer bestimmten Landfläche entspricht, die für einen festgelegten Zeitraum erhalten oder wiederhergestellt wird.

Was noch gut war diese Woche

Vereinssport so attraktiv wie nie: Der Vereinssport in Deutschland hat enorm an Bedeutung gewonnen. Noch nie waren die Mitgliederzahlen so hoch wie zurzeit. Jedes zweite Kind ist Mitglied in einem Sportverein. Insgesamt zählen Deutschlands Sportvereine erstmals über 28 Millionen Mitglieder. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) spricht von einer großartigen Entwicklung und hofft jetzt auf Unterstützung der Politik, um die Sportinfrastruktur zu verbessern.