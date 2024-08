Das Gute zum Wochenende: Mehr Schutz für die Tiefsee

haben Sie sich schon mal Gedanken über die Tiefsee gemacht, über den Meeresboden in vielen Tausend Metern Tiefe ? Wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich wissen Sie auch nicht, dass es sich dabei um äußerst sensible und fragile Ökosysteme in den Weltmeeren handelt. Sie sind so wichtig, dass die internationale Staatengemeinschaft diesen Teil der Erde zum "gemeinsamen Erbe der Menschheit" erklärt hat. Die Tiefsee beherbergt einen Großteil der biologischen Vielfalt unseres Planeten, sie ist maßgeblich mitverantwortlich für die Klimaregulierung, die Meeresströmungen und andere wichtige natürliche Systeme.