Eva-Maria Grein im Gespräch

von Maria Jeszke 21.10.2024 | 17:10 |

Eva-Maria Grein, bekannt aus ZDF-Produktionen wie "Kreuzfahrt in Glück“, gewährt Einblicke in ihr Leben am Wörthsee. Wir haben sie bei ihren alltäglichen Aktivitäten begleitet.