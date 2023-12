Babelsberg in der Krise

von Nicole Frölich 22.12.2023 | 14:00 |

Deutschlands ältestes Filmstudio steckt tief in der Krise. Einige Mitarbeiter sind bereits in Kurzarbeit. Nur auf Hollywood kann man sich nicht mehr verlassen. Mehr nationale Projekte sollen daher in Babelsberg angesiedelt werden.