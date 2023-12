Hochwasserlage: Neuer Regen erwartet

von Clemens Altmann 29.12.2023 | 14:00 |

Nicht überall sind die Deiche in der Lage, den großen Wassermengen standzuhalten; in Niedersachsen bleibt die Hochwassersituation besorgniserregend. Mancherorts müssen Menschen in Sicherheit gebracht werden.