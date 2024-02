Kindermedizin weiter unter Druck

von Cengiz Ünal 09.02.2024 | 14:00 |

In vielen Kinder-Krankenhäuser fehlt es an Betten, Personal und Medikamenten. Kinder und Eltern müssen oft stundenlang auf eine Behandlung warten. Zahlreiche Kliniken schreiben rote Zahlen. Das Ärzte- und Pflegeteam kommt täglich an seine Grenzen.