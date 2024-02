Knigge für die Jugend

von Jana Becker 15.02.2024 | 14:00 |

Wie stellt man sich richtig vor? Wie verhält man sich in einem Vorstellungsgespräch? Jugendliche der Justus von Liebig Sekundarschule in Duisburg lernen in einem kostenlosen Benimmkurs worauf es ankommt.