Vor BTW-Wiederholung Berlin

von Markus Gross 09.02.2024 | 14:00 |

Nach der Pannenwahl im Herbst 2021 muss die Bundestagswahl in Berlin zum Teil wiederholt werden. Die Wiederholungswahl findet in 455 Wahlbezirken statt. Dies ist rund ein Fünftel der 2256 Wahlbezirke in Berlin.