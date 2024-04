25 Jahre "heute in Europa"

Mit "heute – in Europa" hat das ZDF als einziger deutscher Fernsehsender ein werktägliches Europamagazin im Programm – und das seit 25 Jahren. Passend zum Jubiläumstermin am Freitag, 12. April 2024, 16.00 Uhr im ZDF, wird das "heute – in Europa"-Team zwei Wochen später mit der "Besonderen Ehrung" des Grimme-Preisstifters ausgezeichnet. Mit Blick auf die diesjährige Europawahl berichtet "heute – in Europa" am Mittwoch, 24. April 2024, 16.00 Uhr im ZDF, live aus dem Europäischen Parlament in Straßburg. "heute – in Europa" ist seit dem 12. April 1999 im ZDF auf Sendung – montags bis freitags um 16.00 Uhr.

"Eine Erfolgsgeschichte seit einem Vierteljahrhundert: 'heute – in Europa' zeigt an jedem Werktag: Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind nachhaltig an Europa interessiert, an dem, was europapolitisch in Brüssel und Straßburg passiert, aber auch an den vergleichenden Berichten unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten aus allen Regionen des Kontinents. Wie wird anderswo mit den Problemen umgegangen, die uns hierzulande auf den Nägeln brennen? Nachmittags um 16.00 Uhr nutzen regelmäßig über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Informations-Viertelstunde aus allen Ländern Europas. Gut zwei Monate vor der Europawahl in diesem Sommer macht das Sendejubiläum des einzigen werktäglichen Europamagazins im deutschen Fernsehen deutlich: Es lohnt sich auch langfristig, mehr von Europa zu erfahren."

Bettina Schausten, ZDF-Chefredakteurin