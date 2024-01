Bauern auf den Barrikaden

von Gunnar Krüger 08.01.2024 | 16:00 |

In Deutschland sind die Bauern auf der Straße - mit Blockaden und Sternfahrten. Auch in anderen Ländern fühlen sich Bauern mit ihren Problemen oft allein gelassen, so wie in den Niederlanden. Dort wurde die Landwirtschaft zum Top-Wahlkampfthema.