Fastnacht in Basel

von Sven Class 19.02.2024 | 16:00 |

In Basel hat die dreitägige Fastnacht mit dem traditionellen Morgenstreich um 4 Uhr in der Früh begonnen. Zehntausende standen in der verdunkelten Innenstadt und verfolgten das Spektakel der Fastnachtslaternen und den Trommel- und Piccolomärschen.