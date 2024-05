Katalonien: Puigdemont im Wahlkampf

von Anna Feist 10.05.2024 | 16:00 |

In Katalonien wird am 12. Mai ein neues Parlament gewählt. Separatistenchef Carles Puigdemont wird seit sieben Jahren in Belgien und Spanien per Haftbefehl gesucht. Trotzdem tritt er als Spitzenkandidat seiner Partei Junts an.