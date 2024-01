Trauerfeier für Ex-EU-Kommissionspräsidenten

von Thomas Walde 05.01.2024 | 16:00 |

Der Franzose Jacques Delors stand viele Jahre an der Spitze der EU-Kommission. Er setzte sich maßgeblich für die europäische Einigung und Integration ein. Nun ist er im Alter von 98 Jahren in seinem Haus in Paris verstorben.