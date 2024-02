Anhörung über Auslieferung Assanges in London

von Hilke Petersen 20.02.2024 | 12:00 |

Das Hohe Gericht in London will bis morgen über eine mögliche Auslieferung Julian Assanges an die USA entscheiden. Dort drohen dem Wiki-Leaks-Gründer bis zu 175 Jahre Haft.