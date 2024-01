Bundesweite Bezahlkarten für Asylsuchende

von P. Müthing / A. Buchschwenter 31.01.2024 | 17:00 |

In Deutschland sollen Bezahlkarten bald Bargeld-Leistungen für Asylsuchende ersetzen. So soll verhindert werden, dass Asylbewerber Gelder in ihr Herkunftsland überweisen.