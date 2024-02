Wissenschaftler: Dürre in Deutschland endet

von Dohmeyer, S. / Struck, A.-L. 27.02.2024 | 17:00 |

An Regenphasen hat es in Deutschland in den vergangenen Monaten nicht gemangelt. Das bedeutet laut Forschenden gesättigte Böden, worüber sich auch die Landwirte freuen dürften.