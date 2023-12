Sorge vor Silvester-Krawallen

von Behrendt, C. / Jandi, L. 28.12.2023 | 17:00 |

In deutschen Städten bereiten sich die Einsatzkräfte auf mögliche Krawalle an Silvester vor. In Berlin richten sich Polizei und Feuerwehr per Videobotschaft an die Bürger.