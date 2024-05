Proteste in Tiflis : Georgien: Erneute Demos gegen "Agentengesetz"

27.05.2024 | 09:00 |

In der georgischen Hauptstadt Tiflis haben am Nationalfeiertag am Sonntag wieder Tausende gegen das "Agentengesetz" protestiert. Dieses war vor kurzem vom Parlament verabschiedet.